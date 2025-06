Mondo Pantera



Futsal Lucchese, lo stage dedicato alle giovanili

martedì, 24 giugno 2025, 18:35

Si è tenuto nei giorni scorsi il quinto stage della Futsal Lucchese, un appuntamento ormai consolidato all'interno del percorso di crescita della società. L'iniziativa, che si è svolta in un clima di positività e divertimento, ha dato la possibilità ai presenti di mettersi alla prova, attraverso esercitazioni tecniche e propedeutiche, all'apprendimento dei fondamenti del futsal.



L'appuntamento ha confermato la progressiva crescita numerica registrata nelle ultime settimane, segno del grande interesse attorno al progetto della Futsal Lucchese. Inoltre la costanza di partecipazione di diversi ragazzi, presenti a più stage, testimonia l'ottimo coinvolgimento del percorso intrapreso e la validità delle proposte tecniche.



Grande soddisfazione anche per l'alta adesione registrata nella fascia dei più piccoli, segno tangibile dell'ambizione di costruire un vivaio solido che ponga attenzione tanto allo sviluppo tecnico quanto alla crescita umana dei giovani atleti. Gli stage della Futsal Lucchese si muovono su due direttrici ben definite: la selezione dei ragazzi per la composizione delle squadre che parteciperanno ai prossimi campionati FIGC U15, U17, U19 e U21 e la promozione del calcio a 5 a Lucca, disciplina che consente di sviluppare particolari doti cognitive, tecniche e decisionali.



Il prossimo stage, in programma per giovedì 26 giugno alla Palestra "E.Fermi" di Lucca, sarà articolato in due fasi distinte: la prima, a partire dalle ore 19:00 , sarà riservata ai ragazzi nati tra il 2009 e il 2012 , la seconda, a partire dalle ore 20:30, coinvolgerà invece i nati dal 2005 al 2008 . Lo stage è gratuito e la partecipazione non comporta alcun vincolo nei confronti della società, ma va inteso come un'opportunità offerta ai ragazzi per confrontarsi con il mondo del futsal.



Possono partecipare anche i ragazzi che sono già tesserati con una squadra di calcio a 11 e che parallelamente vogliono sperimentare questa attività. Per iscriversi è obbligatorio compilare il form presente sulle pagine social della Futsal Lucchese o in alternativa contattare il responsabile Damiano Morotti al 340 909 6105.