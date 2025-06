Mondo Pantera



Futsal Lucchese, ecco il nuovo stage

martedì, 17 giugno 2025, 18:41

Svago e apprendimento sono stati gli elementi cardine del terzo stage della Futsal Lucchese, finalizzato alla selezione dei ragazzi per la composizione delle squadre che parteciperanno ai prossimi campionati FIGC U15, U17, U19 e U21.



L'appuntamento, svoltosi in un clima di entusiasmo e positività, ha saputo alternare con equilibrio attività formative a momenti di divertimento, offrendo ai presenti un'introduzione concreta ai fondamenti del futsal. Lo stage ha registrato un'ottima affluenza, con una massiccia partecipazione trasversale tra le diverse fasce d'età. In tal senso, la società esprime soddisfazione per l'alta adesione che c'è stata anche tra i più piccoli, con l'obiettivo di costruire un percorso adeguato alle loro esigenze di crescita, valorizzando sia l'aspetto tecnico che quello umano.



Il prossimo stage, in programma per giovedì 19 giugno alla palestra "E.Fermi" di Lucca, sarà articolato in due fasi distinte: la prima, a partire dalle 18:30, sarà riservata ai ragazzi nati tra il 2009 e il 2012 , la seconda, a partire dalle ore 20:00, coinvolgerà invece i nati dal 2005 al 2008. L'ambizione è quella di costruire un vivaio solido che metta al centro lo sviluppo dei giovani, con l'ausilio di tecnici qualificati.



Per iscriversi allo stage è obbligatorio compilare il form presente sulle pagine social della Futsal Lucchese o in alternativa contattare il responsabile Damiano Morotti al 340 909 6105. Si precisa quindi che, senza iscrizione preventiva, non sarà possibile prendere parte all'attività. Per partecipare inoltre è necessario il Certificato Medico Sportivo in corso di validità. Gli stage sono gratuiti e hanno una cadenza settimanale.