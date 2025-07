Mondo Pantera



Coletta: "Cara Pantera, non pensavo sarebbe mai arrivato questo momento..."

giovedì, 3 luglio 2025, 18:56

di jacopo coletta

Ciao cara Pantera, non pensavo sarebbe mai arrivato questo momento. Sembra ieri che ti ho portato sul petto per la prima volta e credevo di farlo fino alla fine della mia carriera . Invece mi devi perdonare se sono qui, con il cuore pesante a scrivere un messaggio che non avrei mai voluto.Dopo sei anni in cui ti ho dato tutto me stesso oggi devo salutarti. Sei anni di vita vera, ti ricordi quante volte abbiamo gioito insieme? E le delusioni brucianti? E quei maledetti infortuni che mi hanno messo alla dura prova? Mi hai dato sempre la forza per andare avanti, sempre il primo a difenderti con orgoglio, dignità, a testa alta . E quanti abbracci sinceri? Non sai quante persone mi hanno voluto bene come un figlio e che porterò sempre nel cuore. Mai avrei immaginato di andarmene così da te , per colpa di un fallimento che ha aperto crepe profonde, incolmabili. Ma la vita, a volte, è così: ti costringe a lasciare luoghi che ti sei cucito addosso.E Lucca, per me, è stata davvero casa. Permettimi di ringraziare ogni tifoso, per ogni coro, ogni stretta di mano, ogni sguardo che mi ha fatto sentire parte di qualcosa di grande. Ringrazia gli amici veri che ho trovato qui, chi mi ha sostenuto senza secondi fini, chi ha sempre lavorato onestamente per noi, anche nel silenzio.Spero di aver trasmesso almeno in parte i valori che mi rappresentano, di essere riuscito a regalare sorrisi ai bambini, una speranza a chi era in difficoltà, 90 minuti di gioia a chi nella vita ha preso tanti pugni. E grazie a quella fascia da capitano, che ho portato sul braccio e nel cuore: un onore che non potrò mai dimenticare. La custodirò per tutta la vita. Ti chiedo solo un’ultima cosa: non mollare. Fallo per me e per tutti quelli che ti amano incondizionatamente e saranno sempre lì a sostenerti. Non posso prometterti che un giorno tornerò, ma di sicuro ti porterò dentro ogni sfida che la vita mi presenterà, Grazie pantera!