Mondo Pantera



Futsal Lucchese, fissato per il 10 luglio il prossimo stage dedicato alle giovanili

venerdì, 4 luglio 2025, 15:32

Proseguono gli stage organizzati dalla Futsal Lucchese, in concomitanza con l'avvio della stagione agonistica 2025-26, finalizzati alla selezione dei ragazzi che andranno a comporre le squadre partecipanti ai prossimi campionati FIGC U15, U17, U19 e U21.

L'appuntamento, svoltosi nei giorni scorsi in un clima positivo e di entusiasmo, ha confermato la grande partecipazione riscontrata nelle ultime settimane, segno tangibile del crescente interesse attorno al progetto della Futsal Lucchese. L'iniziativa ha saputo coniugare momenti di divertimento a sessioni formative, finalizzati all'apprendimento dei principi del futsal.

La società esprime grande soddisfazione per l'alta affluenza registrata, nonché per la partecipazione massiccia e trasversale che ha coinvolto diverse fasce d'età, inclusi i più piccoli. Con la stagione ai nastri di partenza, la Futsal Lucchese punta a dare continuità al lavoro svolto in queste settimane e a completare la composizione delle squadre che prenderanno parte ai prossimi campionati giovanili regionali.

La voglia di crescere e di promuovere il calcio a cinque a Lucca sono il motore trainante della realtà rossonera, la cui ambizione è quella di rafforzare la propria presenza a livello toscano, puntando su elementi quali passione e competenza. Il prossimo stage, in programma per giovedì 10 luglio alla Palestra "E.Fermi" di Lucca, sarà articolato in due fasi distinte: la prima, a partire dalle 19:00, sarà riservata ai ragazzi nati tra il 2009 e il 2012, la seconda, a partire dalle 20:30, coinvolgerà invece i nati dal 2005 al 2008. Lo stage è gratuito e la partecipazione non comporta alcun vincolo nei confronti della società, ma va inteso come un'opportunità offerta ai ragazzi per confrontarsi con il calcio a cinque.

Possono partecipare anche i ragazzi che sono già tesserati con una squadra di calcio a 11 e che parallelamente vogliono sperimentare questa attività. Per iscriversi è obbligatorio compilare il form presente sulle pagine social della Futsal Lucchese o in alternativa contattare il responsabile Damiano Morotti al 340 909 6105