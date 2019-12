Mondo Pantera



Cena di Natale per i rossoneri

mercoledì, 18 dicembre 2019, 08:46

di diego checchi

Erano anni che non si riunivano in una cena conviviale società, squadra, staff tecnico, collaboratori vari, sponsor, stampa ed esponenti dell’amministrazione comunale. Invece, grazie alla volontà di Santoro, Vichi, Deoma e Russo, è successo. Infatti ieri sera, presso il ristorante Syrah della Tenuta del Buonamico a Montecarlo, c’è stata una cena per rinsaldare ancor di più l’amicizia tra tutte le componenti e per farsi gli auguri di Natale. Per la squadra hanno parlato mister Monaco che ha fatto gli auguri, così come capitan Nolè e Tarantino, mentre il presidente Russo (visibilmente emozionato) ha ringraziato tutti per la partecipazione e ha fatto capire che non si sarebbe mai aspettato di arrivare a questo punto in così pochi mesi.

Santoro ha ancora una volta rimarcato il lavoro di Daniele Deoma che con un budget non eccessivo è riuscito a fare una squadra molto competitiva e ha avuto il merito di fare tutti questi acquisti importanti. Per l’amministrazione comunale è intervenuto Stefano Ragghianti che ha sottolineato: “Sono venuto in rappresentanza del sindaco insieme ai dirigenti Marchi e Tani. Con questa società c’è un ampio dialogo e a Lucca adesso si stanno facendo tutte le cose per bene. È inutile stare a rivangare quel che è successo in passato. Dico che da parte dell’amministrazione comunale c’è la piena volontà di venire incontro alle esigenze della Lucchese e il futuro della squadra non può prescindere dalla ristrutturazione dello stadio Porta Elisa, anche se sappiamo che sarà un percorso lungo e anche difficile. Ma ripeto, c’è la volontà di agevolare nel migliore dei modi la società rossonera, ovviamente per quello che possiamo”. Santoro ha poi ringraziato tutti gli sponsor donando loro un piccolo pensiero.