Mondo Pantera



Lucchese, decimo pubblico del girone

domenica, 8 giugno 2025, 09:19

Con la sfida tra Pescara e Ternana, si è conclusa la stagione 2024-25 di Serie C. Dieci mesi surreali per la Lucchese, a causa delle note vicende societarie che hanno portato al fallimento e alla conseguente ripartenza dai dilettanti. Tra le voci ancora da approfondire nel Girone B c'è quella relativa al numero di spettatori, relativi ai match casalinghi dalle singole squadre, nell'arco della stagione regolare.

Come riportato da Stadiapostcards, nonostante l'annata disastrosa, a comandare questa speciale classifica c'è la Spal, con una media di 5.528 spettatori. A testimonianza dell'attaccamento mostrato da una piazza abituata a tutt'altri palcoscenici. A completare il podio, l'Ascoli e la Ternana. Quarto posto invece per il Pescara, neopromosso in Serie B. A chiudere la top 10, la Lucchese con una media di 2103 spettatori a partita (circa 200 in meno rispetto allo scorso anno).

Sintomo del rendimento poco convincente della Pantera, soprattutto nella prima parte di campionato dove la squadra si trovava nei bassifondi della classifica. La sfida che ha avuto più seguito, per quello che concerne i rossoneri, è stata quella disputata contro il Milan B, con 3908 tifosi al Porta Elisa. Da segnalare l'assenza, in quell'occasione dei gruppi organizzati della Lucchese. Al secondo e terzo posto le partite disputate contro Rimini e Ternana.

Fuori dal conteggio, ma ne vale la pena ricordarlo, il ritorno dei playout tra Lucchese e Sestri Levante, con 4470 tifosi (compreso anche il settore ospiti) presenti sugli spalti del Porta Elisa. Nelle ultime sette stagioni, l'unica partita ad aver richiamato più gente allo stadio è stata Lucchese-Pisa dell'8 ottobre 2017. Fanalino di coda di questa classifica, il Milan B con una media di 470 supporters durante i match casalinghi.