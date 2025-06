Mondo Pantera



Futsal Lucchese, Festa dello Sport e non solo

lunedì, 9 giugno 2025, 17:13

Convivialità e divertimento sono stati il motore principale dell'edizione 2025 del Festival dello Sport, che ha visto la Futsal Lucchese protagonista. Nella cornice suggestiva del Parco dell'Infinito, nell'area del Parco Fluviale di Lucca, lo staff rossonero ha guidato i presenti in attività mirate all'apprendimento dei fondamenti principali del calcio a 5.

Tra le iniziative proposte, il torneo di calcio tennis ha catturato l'attenzione e suscitato grande curiosità, registrando una partecipazione superiore alle aspettative. Al termine di sfide intense ed equilibrate, la vittoria è andata alla coppia formata da Yasin En Nached, giovane talento dell'U21 rossonera e all'ex calciatore professionista Giancarlo Chichizola. La Futsal Lucchese desidera ringraziare i partecipanti e l'Amministrazione Comunale per l'opportunità concessa.

L'altra ottima notizia è la vittoria della Coppa Disciplina da parte dell'U21 rossonera, riconoscimento assegnato alle squadre che si distinguono per il miglior comportamento disciplinare durante l'intera stagione agonistica. Una soddisfazione non di poco conto, che dimostra come la Futsal Lucchese metta al centro anche la crescita umana dei propri tesserati, valorizzando principi fondamentali come il rispetto e il fair play.

A proposito di giovani, continuano gli stage, gratuiti,organizzati dalla Futsal Lucchese e finalizzati alla selezione dei ragazzi per la composizione delle squadre che parteciperanno ai prossimi campionati FIGC U15, U17, U19 e U21. Dato il buonissimo riscontro delle scorse settimane, il prossimo appuntamento, in programma per giovedì 13 giugno alla palestra "E.Fermi" di Lucca, sarà articolato in due fasi distinte: la prima, a partire dalle ore 18:30, sarà riservata ai ragazzi nati dal 2009 al 2012, la seconda, dalle 20:00, coinvolgerà invece i nati tra il 2005 e il 2008. Per maggiori informazioni, contatta le pagine social della Futsal Lucchese o in alternativa il responsabile Damiano Morotti al 340 909 6105.