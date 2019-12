Lucchese-Vado, parte la prevendita

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 18 dicembre 2019, 08:46

Presso il ristorante Syrah della Tenuta del Buonamico a Montecarlo, la cena per rinsaldare ancor di più l’amicizia tra tutte le componenti e per farsi gli auguri di Natale. L'assessore Ragghianti: "C'è la disponibilità per lo stadio ma sarà un percorso lungo e difficile"

martedì, 17 dicembre 2019, 19:29

Inaugurato oggi un punto vendita e biglietteria dentro lo stadio con il contribuito tecnico di Studio Sport. Santoro: "La nostra intenzione è di avvicinarci ancora di più ai tifosi e alla città, che dobbiamo conquistare non solo con i risultati sportivi ma con iniziative come questa o con le visite...

martedì, 17 dicembre 2019, 08:28

Il centrocampista rossonero, autore dell'ennesima grande prestazione e di un eurogol a Bra, scavalca Coletta al vertice della classifica del del Gazzettino d'argento, il trofeo di rendimento che il nostro giornale mette in palio ogni anno. Terzo Vignali

sabato, 14 dicembre 2019, 08:22

Sono tanti i tifosi rossoneri che si attendono una nuova vittoria dalla trasferta in Piemonte a Bra: "Vincere le due gare prima della sosta e proiettarsi verso la testa della classifica: la Lucchese ce la può fare"