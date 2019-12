Mondo Pantera



Gazzettino d'argento, il ruggito di Cruciani: ora è primo

martedì, 17 dicembre 2019, 08:28

di diego checchi

Michel Cruciani, autore dell'ennesima grande prestazione e di un eurogol a Bra, scavalca Coletta al vertice della classifica generale del del Gazzettino d'argento, il trofeo di rendimento che il nostro giornale mette in palio ogni anno. Cruciani è risultato anche il migliore in campo nella vittoriosa trasferta piemontese.

Cruciani guida ora la classfica generale con un voto medio da inizio stagione pari a 6,55, seguito da vicino dal portiere rossonero cche ha un voto medio pari a 6,53: si preannuncia una bella lotta. Terzo posto, per Andrea Vignali in crescita a 6,39 (era a 6,37). Fuori dal podio, ma ancora in piena corsa, Matteo Remorini (6,33), Maikol Benassi (6,30) e Filippo Fazzi con 6,28.

Sono nove i giocatori sotto la sufficienza: per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati". Contro il Bra, il migliore in campo, come detto, è stato Cruciani (7,30), seguito da Papini (6,80) e Vignali e Lucarelli (6,60).

La tredicesima edizione conferma il regolamento dello scorso campionato: al premio potranno concorrere solo i rossoneri che termineranno la stagione con la maglia della Lucchese. Resta naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze.

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, Corriere dello Sport, Tuttosport e Gazzetta dello Sport. Nella scorsa stagione a trionfare è stato Wladimiro Falcone, mentre l'anno prima si era aggiudicato la targa in argento Jacopo Fanucchi e in precedenza analoga soddisfazione era toccata a Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.