Mondo Pantera



Apre il Lucchese Point al Porta Elisa

martedì, 17 dicembre 2019, 19:29

"Un piccole e umile Lucchese Point", come ama definirlo il direttore generale Mario Santoro, è stato inaugurato oggi in una stanza sottostante la tribuna coperta. All’interno, sono esposti ed in vendita articoli di merchandising della Lucchese tra cui le maglie di gioco, tute e diverse borse. Il Lucchese è stato realizzato con uno sforzo collettivo di tutti i collaboratori della società rossonera coordinati da Mario Santoro e con il contributo tecnico di Studio Sport che, fornitore del materiale sportivo. In bella vista anche la maglietta del centenario, fortemente voluta da Santoro che già nel 2005 era incaricato del marketing per la società rossonera. Il Lucchese Point fungerà anche da biglietteria per le partite interne, e gli orari di apertura saranno proprio gli orari di biglietteria. Solo nel periodo natalizio, fino al 22 dicembre, sarà aperto tutti i pomeriggi e sarà possibile richiedere maglie autografate dai giocatori.

Santoro ci ha tenuto a ribadire un aspetto: “Sono molto contento di questa apertura, la nostra intenzione è di avvicinarci ancora di più ai tifosi e alla città, che dobbiamo conquistare non solo con i risultati sportivi ma con iniziative come questa o con le visite alle scuole, per esempio, per instillare senso di appartenenza soprattutto nei ragazzi”.

Questo il listino prezzi degli articoli in vendita.

Tuta: 75 Euro.

Pantaloncino ufficiale: 13 Euro.

Maglia ufficiale: 35 Euro senza sponsor, 45 Euro con sponsor.

Polo: 22 Euro.

Tracolla grande: 30 Euro.

Tracolla piccola: 30 Euro.

Zaino: 28 Euro.

Astuccio porta scarpe: 8 Euro.

Cappellino con tesa: 15 Euro.

Zuccotto: 11 Euro.

Scalda Collo 11 Euro.

All’inaugurazione del Lucchese Point erano presenti alcuni giocatori oltre a tanti curiosi.