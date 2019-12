Mondo Pantera



Sognando una nuova vittoria

sabato, 14 dicembre 2019, 08:22

di diego checchi

A Bra con l'obbiettivo della vittoria. E' quello che pensano i tifosi rossoneri. Marco Galli ne è convinto: "Sono un tifoso storico della gradinata e sono convinto che se la Lucchese riuscirà a comprare una punta forte, vineremo il campionato. Deoma e Russo sapranno scegliere molto bene. Ma aspettare il momento propizio è molto probabile che un attaccante forte arrivi a gennaio dalla Serie C. La gara di Bra? Non è sicuramente delle più facili, questo è poco ma sicuro. La Lucchese ha tutte le qualità per vincere e magari per andare prima in classifica sempre a patto che le altre si fermino. Sono convinto cche Deoma debba insistere con una squadra senza punta centrale perchè adesso come adesso questo è il sistema di gioco più adatto alle caratteristiche dei suoi giocatori. Falomi sta ritrovando la migliore condizione ma a mio avviso è giusto che entri a partita in corso".

Michele Pardi è sulla stessa lunghezza d'onda del tifoso precedente "Vengo sempre all'Acquedotto a vedere l'allenamento e conosco i pregi e difetti della squadra. Sono convinto che la compagine rossonera sia più forte delle altre. E' chiaro però che i gol degli attaccanti devono arrivare con più continuità. Con il Bra ed il Vado comunque ci vogliono 6 punti."

A chiudere ci ha pensato Alessandro Galeotti: "E' giusto che sia ritornato l'entusiasmo. Vengo sempre allo stadio ma vorrei vedere un Porta Elisa con una cornice di pubblico di livello superiore. Alla squadra rossonera ed alla società non si può chiedere di più. Anche l'ultima iniziativa che è stata fatta con l'ospedale San Luca di Lucca, con i ragazzi che sono andati nel reparto di pediatria a trovare i bambini, è stata una cosa lodevole. Per passare un bel Natale bisognerebbe essere primi in classifica. Ed allora pronti per battere il Bra ed il Vado, anche se so che tutto questo non sarà una cosa facile."