800 biglietti a disposizione dei rossoneri

venerdì, 17 gennaio 2020, 22:59

Sono 800 i biglietti a disposizione dei tifosi della Lucchese per la gara di domenica contro il Real Forte Querceta in programma allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi.

La gradinata scoperta, che ha una capienza di 300 spettatori, sarà interamente riservata agli sportivi rossoneri e i biglietti saranno in vendita a 10 euro.

Altri 500 posti saranno a disposizione dei tifosi della Lucchese in tribuna coperta (capienza totale 942 persone) e in questo caso i biglietti costeranno 13 euro. In vendita a 10 euro i ridotti, che sono riservati agli over 70. I tagliandi potranno essere acquistati domenica allo stadio di Forte dei Marmi.