Mondo Pantera



Curva Ovest: "A Forte dei Marmi saremo in tribuna"

venerdì, 17 gennaio 2020, 08:47

Con una nota comparsa sui social, i tifosi della Curva Ovest annunciano che domenica, in occasione della gara di Forte dei Marmi, si posizioneranno, come avvenuto alla prima di campionato, quando al Necchi Balloni si giocà in campo neutro la gara con il Chieri, in uno dei due lati della tribuna coperta dello stadio. Partenza prevista tutti insieme dal Porta Elisa.

"In occasione della gara di domenica prossima 19/01/2019 presso lo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi – si legge – la Curva Ovest organizza un ritrovo presso lo stadio lato tribuna per le ore 12:45 per partire alle 13:00 tutti insieme. Trattandosi di una “trasferta” molto più che accessibile sia in termini di distanza, che di tempo, che di costi, vi aspettiamo numerosi. Ovviamente, stante la capienza ridotta del settore ospiti, compreremo i biglietti di Tribuna. Sosteniamola! CURVA OVEST LUCCA".