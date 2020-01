Gazzettino d'argento: Coletta torna in testa

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 24 dicembre 2019, 21:28

I tifosi rossoneri non dimenticano, i tifosi rossoneri stanno accanto a chi non c'è più e ai loro cari. L'ultima riprova l'hanno data rimanendo vicini in questi giorni ai familiari di Alessandro Naldi il tifoso rossonero scomparso questa estate e che ha lasciato la moglie e due bambini

sabato, 21 dicembre 2019, 15:57

Capitan Benassi e compagni insieme allo staff tecnico hanno devoluto una somma di denaro per aiutare una bambina nata con gravissime malformazioni che necessita di lunghi e costosi cicli di cura. Jo ha due anni e 9 mesi, è di Tirrenia: ecco come fare per aiutarla

sabato, 21 dicembre 2019, 09:39

Una cena che si ripete puntualmente tutti gli anni in occasione delle feste natalizie per scambiarsi gli auguri: è la cena a cui partecipano tutti i fondatori e non del gruppo Lucca ultras che aveva la sede e punto di ritrovo al mitico Bar Duilio in via San Giorgio.

venerdì, 20 dicembre 2019, 12:29

Sabato 21 dalle ore 15 alle ore 18,30 e domenica 22 dalle ore 16,45 verrà aperto il Museo rossonero: possibile donare piccoli contributi per il sostentamento del Museo ed a tutti coloro che vorranno contribuire verranno dati in omaggio dei "gadgets" rossoneri