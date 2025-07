Futsal Lucchese, il nuovo ciclo si apre con la presentazione di due tecnici

Altri articoli in Mondo Pantera

venerdì, 4 luglio 2025, 15:32

Proseguono gli stage organizzati dalla Futsal Lucchese, in concomitanza con l'avvio della stagione agonistica 2025-26, finalizzati alla selezione dei ragazzi che andranno a comporre le squadre partecipanti ai prossimi campionati FIGC U15, U17, U19 e U21

giovedì, 3 luglio 2025, 18:56

Il capitano saluta i tifosi rossoneri con un lungo post sul suo profilo Fb dedicato alla Pantera: "Ti chiedo solo un’ultima cosa: non mollare. Fallo per me e per tutti quelli che ti amano incondizionatamente e saranno sempre lì a sostenerti.

martedì, 24 giugno 2025, 18:35

Si è tenuto il quinto stage della Futsal Lucchese, un appuntamento ormai consolidato all'interno del percorso di crescita della società. L'iniziativa, che si è svolta in un clima di positività e divertimento, ha dato la possibilità ai presenti di mettersi alla prova, attraverso esercitazioni tecniche e propedeutiche, all'apprendimento dei fondamenti...

martedì, 17 giugno 2025, 18:41

Svago e apprendimento sono stati gli elementi cardine del terzo stage della Futsal Lucchese, finalizzato alla selezione dei ragazzi per la composizione delle squadre che parteciperanno ai prossimi campionati FIGC U15, U17, U19 e U21