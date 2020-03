Mondo Pantera



Curva Ovest, parte la raccolta fondi per la Terapia Intensiva del San Luca

martedì, 10 marzo 2020, 19:28

La Curva Ovest Lucca ancora una volta protagonista nel nome della solidarietà. I tifosi rossoneri hanno deciso di dare vita a una raccolta fondi destinata alla Terapia Intensiva dell'ospedale San Luca. A brevissimo verranno rese note le modalità, il primo contributo sarà proprio quello dei soldi che i tifosi avevano destinato alla coreografia per il derby con il Prato.

"In questi giorni estremamente difficili per l’Italia, per tutti Noi – si legge in una nota – con una sfida che ci troviamo ad affrontare come popolo nel nostro insieme, ci sentiamo in dovere come cittadini, come elemento di aggregazione di persone, di fare un gesto che possa in qualche modo essere di aiuto per tutti i nostri concittadini. Ci stiamo quindi in queste ore attrezzando per iniziare una raccolta fondi, nella quale devolveremo in primis ovviamente il residuo di quanto raccolto per la coreografia per il Prato, da destinare al reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale San Luca. Vi chiediamo, che siate tifosi o no, che veniate allo stadio o meno, di fare la vostra parte. Come sempre abbiamo fatto, faremo il tutto nella massima trasparenza. Un nostro striscione recitava: “Più Forti di Tutto” Lo saremo. Tutti insieme. Avanti Lucca Avanti Italia".