Mondo Pantera



Curva Ovest, la raccolta sfiora i 12mila euro

sabato, 14 marzo 2020, 08:35

Quasi il doppio in una giornata: la raccolta fondi indetta dalla Curva Ovest a favore del reparto di Terapia Intensiva del San Luca è a un passo da 12mila euro, quasi il doppio di 24 ore fa. Un risultato straordinario, che sta maturando grazie al contributo di centinaia di persone e associazioni che ogni ora fanno aumentare il monte complessivo. Ecco come contribuire: https://www.gofundme.com/f/1xatzljjlc

Ma i tifosi non si fermano di certo e nel frattempo hanno ordinato 400 mascherine in tnt che ci verranno consegnate martedì 17marzo. Non solo. "Nel primo pomeriggio abbiamo – si legge sul profilo Facebook creato appositamente per la raccolta –abbiamo contattato telefonicamente il dottor Sergio Ardis della direzione sanitaria dell'ospedale San Luca di Lucca, che è la persona con cui ci stiamo relazionando in questi giorni, per informarlo dell'arrivo delle mascherine. Dopo aver appreso con felicità la notizia ci ha informato che erano in una situazione di emergenza perchè serviva urgentemente del disinfettante a base alcolica. Ci siamo subito adoperati per reperire questi prodotti ma ci siamo resi conto delle grandissime difficoltà nel trovarli in quanto esauriti praticamente ovunque. Finalmente dopo innumerevoli tentativi abbiamo racimolato un buon quantitativo di prodotti e li abbiamo portati direttamente all'ospedale. Tutto questo grazie anche all'aiuto di tutti voi e della farmacia Novelli di Ponte San Pietro che ci ha donato diversi flaconi di gel disinfettante mani".

Dietro la raccolta fondi della Curva Ovest si sta davvero muovendo un mondo, con tantissimi giocatori, ex e attuali, l'ultimo è l'e attaccatne Giacome Canalini, che stanno registrando video per dare una spinta a donare e con altre persone della città che stanno facendo altrettanto, avviando una catena benefica straordinari. Offerte sono arrivate anche da Portsmoth, la città inglese i cui tifosi sono i strettissimo contatto con quelli rossoneri. I tifosi hanno donato a parte, sempre al San Luca, due termometri timpanici che sono di difficile reperibilità in questo momento e hanno aperto una pagina Facebook (Curva Ovest Per La Lotta Al Coronavirus) dove trovare tutte le informazioni.