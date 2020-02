Mondo Pantera



Gazzettino d'argento: Coletta mantiene la testa

mercoledì, 26 febbraio 2020, 08:31

Jacopo Coletta mantiene la testa della classifica del Gazzettino d'argento, il trofeo di rendimento che il nostro giornale mette in palio ogni anno, ma Michel Cruciani è ormai davvero a un passo da lui. Terzo posto che va a Maikol Benassi, mentre contro il Ligorna, la palma di migliore in campo è per Iadaresta.

Andiamo per ordine: in classifica generale Coletta è a 6,54 (er a 6,55), Cruciani sale a 6,51 (era a 6,49) e ormai è davvero a una incollatura dal compagno: sarà lotta all'ultima curva sino alla fine. Terzo postoper Maikol Benassi a 6,27, con Federico Papini che scivola a 6,24 a causa dell'espulsione insieme a Andrea Vignali e Giovanni Nannelli. Più staccati gli altri rossoneri. Lionetti, teoricamente al terzo posto dopo tre gare con la Lucchese, non potrà comunque concorrere per il trofeo per mancanza di un numero minimo di partite disputate.

Come detto, migliore in campo contro il Ligorna è risultato Pasquale Iadaresta (voto medio 7), seguito da Cruciani (6,80) e Nannelli (6,60). Una sola insufficienza, mentre sono dieci i giocatori sotto la sufficienza nella classifica generale, alcuni dei quali che ormai però non giocao più in rossonero: per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La tredicesima edizione conferma il regolamento dello scorso campionato: al premio potranno concorrere solo i rossoneri che termineranno la stagione con la maglia della Lucchese. Resta naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze.

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, Corriere dello Sport, Tuttosport e Gazzetta dello Sport. Nella scorsa stagione a trionfare è stato Wladimiro Falcone, mentre l'anno prima si era aggiudicato la targa in argento Jacopo Fanucchi e in precedenza analoga soddisfazione era toccata a Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.