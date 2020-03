Mondo Pantera



"In questo periodo di difficoltà i campioni da tifare siete voi!"

lunedì, 9 marzo 2020, 17:26

Non ci sarebbe stato nemmeno bisogno, perché di che pasta sono fatti i tifosi della Lucchese è noto. Non si contano negli anni le manifestazione di solidarietà, le raccolte fondi per chi era in difficoltà. Quest'oggi, ancora una volta, hanno dimostrato la loro sensibilità all'annuncio del blocco del campionato. Uno striscione a firma del gruppo Youth Lucca della Curva Ovest è comparso davanti all'ospedale San Luca. con su scritto: "In questo periodo di difficoltà i campioni da tifare sieti voi!".

"Di fronte ad una così grave emergenza sanitaria – si legge sul profilo Facebook del gruppo – il nostro pensiero è per tutti voi, medici e infermieri, che combattete in prima linea contro questo nemico invisibile. Vi siamo vicini e vi esortiamo a non mollare, fiduciosi che presto ci saranno tempi migliori.IN QUESTO PERIODO DI DIFFICOLTÀ I CAMPIONI DA TIFARE SIETE VOI !".