Mondo Pantera



La parola ai tifosi: avanti con convinzione

martedì, 4 febbraio 2020, 19:54

di diego checchi

C'è entusiasmo nella tifoseria rossonera ma anche la consapevolezza di dover stare con i piedi per terra perché è vero che la Lucchese è prima in classifica ma le partite sono ancora tante è c'è bisogno di continuare su questa strada. Antonio Rossi che segue ormai da anni la Lucchese è entusiasta del lavoro che sta facendo la dirigenza: "Sono contento perché quest'anno abbiamo trovato proprio una dirigenza seria che fino ad oggi ha fatto tutto quello che ha promesso. Poi la classifica parla chiaro. Questo è un campionato avvincente e molto interessante ma con la rosa che ha la Lucchese sono convinto che possa arrivare fino in fondo e vincere il campionato. E' vero che le inseguitrici sono agguerrite, ma ci sono tutti i presupposti per poter fare qualcosa di straordinario. L'arrivo di Lionetti è la testimonianza tangibile del fatto che la società non si è tirata mai indietro quando c'è stato da migliorare la squadra e questa è una garanzia".

"Guardiamo partita per partita - dice Alessandro Rovai - E' ovvio che sono soddisfatto di quello che sta facendo la squadra fino ad oggi ma lo sbaglio più grosso che si potrebbe fare ora è di montarsi la testa. Il Casale è dietro l'angolo, ha un ottimo allenatore ed una grande rosa e di conseguenza va rispettato. Bisogna poi migliorare negli approcci alle partite, è questo un po' il nostro cruccio. Voglio dire anche che domenica mancherà Cruciani, il nostro costruttore di gioco, mi auguro che si possa vedere dall'inizio Lionetti, un giocatore di cui in tanti me ne hanno parlato bene".

Per chiudere abbiamo sentito Stefano Della Maggiora: "Dopo la vittoria di Sanremo ero euforico, avendo visto il primo tempo non ci avrei mai sperato. E' stato bravo Monaco anche a cambiare modulo ad inizio della ripresa e a fare i cambi giusti che hanno dato il là alla nostra rimonta. Adesso siamo primi in classifica e sono convinto che il campionato si deciderà negli scontri diretti che abbiamo quasi tutti fra le mura amiche a partire da quello di domenica contro il Casale. Invito tutti ad una mobilitazione di massa perché ora più che mai la Lucchese ha bisogno di un Porta Elisa pieno che dia la spinta alla squadra anche nei momenti difficili".