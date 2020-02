Mondo Pantera



Lucchese-Ligorna, via alla prevendita

giovedì, 20 febbraio 2020, 14:49

La prevendita dei biglietti per la partita Lucchese-Ligorna in programma domenica 23 febbraio alle ore 14,30 verrà effettuata al Lucchese Point lato tribuna coperta venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12,30, mentre domenica i tagliandi potranno essere acquistati a partire dalle 10,30 e sino alla fine del primo tempo.

Nel Lucchese Point(che resta aperto al pubblico nei giorni di prevendita dei biglietti) sono a disposizione molti articoli di merchandising della Lucchese, tra cui le maglie di gioco, tute, cappellini e borse.

Inoltre al Lucchese Point gli sportivi possono prenotare le speciali maglie che la Lucchese ha messo in vendita per festeggiare i 115 anni della società. Questo il listino prezzi degli articoli in vendita.

Tuta: 75 euro.

Pantaloncino ufficiale: 13 euro.

Maglia ufficiale: 35 euro senza sponsor, 45 euro con sponsor.

Polo: 22 euro.

Tracolla grande: 30 euro.

Tracolla piccola: 30 euro.

Zaino: 28 euro.

Astuccio portascarpe: 8 euro.

Cappellino con tesa: 15 euro.

Zuccotto: 11 euro.

Scaldacollo 11 euro.

I prezzi dei tagliandi sono i seguenti:

Gradinata15 euro.

Gradinata ridotto10 euro (over 65 e donne)

Gradinata ragazzi/e7 euro (da 14 a 18 anni).

Curva Ovest 10 euro

Curva Ovest ragazzi/e 7 euro (da 14 a 18 anni).

In vendita anche 50 biglietti di tribuna coperta lato estal prezzo di 20 euro.