Mondo Pantera



Museo rossonero, ecco l'apericena

lunedì, 17 febbraio 2020, 10:31

Venerdì 21 febbraio, a partire dalle ore 20, presso la Caffetteria San Colombano, posta sull'omonimo baluardo delle Mura urbane, è stato organizzato un apericena ed a seguire intrattenimento musicale con DJ per raccoldi fondi a favore del Museo Rossonero che è posto sotto la Curva Ovest del Porta Elisa.

Il locale è stato interamente riservato per tutta la serata; il costo di partecipazione è di 25 euro di cui 10 verranno riservati alla raccolta fondi. Sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno piacere di passare una serata in compagnia e contestualmente sostenere il Museo Rossonero. Per motivi organizzativi, ricordano gli organizzatori di Lucca United, si prega di prenotare preventivamente la partecipazione inviando una mail a info@luccaunited.com entro mercoledì 19 febbraio.