Mondo Pantera



Raccolta Curva Ovest: consegnati copriscarpe e igienizzanti

martedì, 24 marzo 2020, 09:08

Procede senza sosta l'impegno dei tifosi rossoneri per l'ospedale San Luca: nella giornata di ieri sono stati consegnati 3000 copri scarpe e alcool igienizzante, oggi sarà la volta di altri 3000 copri scarpe e 80 litri di alcool, e, se non ci sono intoppi dell’ultimo momento, verranno ritirate 00 mascherine FFP3. Nel frattempo, tutto procede al momento regolarmente per l’acquisto del videolaringoscopio che dovrebbe essere consegnato tra una decina di giorni circa.

"Continueremo ad acquistare materiale, stante la cronica mancanza e urgenza che purtroppo questa infausta situazione sta creando al nostro nosocomio – si legge sul profilo Facebook creato per la raccolta fondi –sappiamo che avete già fatto uno sforzo notevole, ma c’è bisogno che ancora ognuno di Noi faccia un altro passo, che diamo un’altra spinta per poter aiutare chi combatte questa guerra ogni giorno in trincea. Perciò ragazze e ragazzi vi mettiamo di nuovo qua sotto il link per donare. FATELO E FATELO FARE!!! Ogni euro che donate, può avere un valore immenso. Siete stati meravigliosi in queste settimane. Continuate ad esserlo. Ricordatelo #piùfortiditutto!".

Questo il nuovo link per la raccolta che al momento (nella sua seconda tranche dopo i 23mila euro della prima) che sinora ha totalizzato circa 1000 euro : https://www.gofundme.com/f/1xhur1gr1c