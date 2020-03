Mondo Pantera



Raccolta Curva Ovest a un passo dai 16mila euro

mercoledì, 18 marzo 2020, 09:48

Ancora nuovi contributi in una gara di solidarietà che non pare conoscere limiti: la raccolta fondi indetta dalla Curva Ovest a favore del reparto di Terapia Intensiva del San Luca è a un passo dai 16mila euro. Un risultato straordinario, che sta maturando grazie al contributo di tanti che di ora in ora fanno aumentare il monte complessivo. A guastare la raccolta, ci sta pensando Facebook, che cancella dal profilo appositamente creato dai tifosi i post sulla raccolta fondi della Curva Ovest (ma pare che stia succedendo anche ad altre raccolte fondi). In attesa di spiegazioni da parte del social network - sempre molto avaro nel darle - bisogna annoverare anche la solidarietà nel lungo capitolo della censura della multinazionale americana? Ecco come contribuire: https://www.gofundme.com/f/1xatzljjlc

"Per quanto riguarda le consegne di materiale di consumo, le mascherine – scrivono i tifosi rossoneri – dovrebbero arrivare giovedì, stamani abbiamo acquistato alcool e inoltre ci sono stati dati in omaggio una buona quantità di gel igienizzanti dalla farmacia Novelli, che ringraziamo a nome di tutti. Questi acquisti, preme ricordarlo vengono fatti con i soldi in contanti che riceviamo e non con i soldi della raccolta su GOFUNDME.Abbiamo chiesto preventivi, su indicazione del Dottore Ardis, per l'acquisto di pompe siringhe ad una via e relative siringhe di ricambio e stiamo attendendo risposta. Il nostro intento iniziale della raccolta era l’acquisto di un ventilatore polmonare ma la drammatica progressione degli eventi, che potete vedere quotidianamente sui media e la persistenza di casi urgenti e complicati, ha fatto si che a fronte del buon esito della raccolta e della nostra (e di tutti VOI) manifestata e reiterata, intenzione di non fermarsi, l'azienda ospedaliera, ci ha manifestato la possibilità di poter acquistare questo strumento: VIDEOLARINGOSCOPIO per intubazioni difficili, da destinare alla terapia intensiva(ORMAI PURTROPPO RIDENOMINATO REPARTO COVID-19").