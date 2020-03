Mondo Pantera



Raccolta Curva Ovest: consegnate 90 visiere al San Luca

venerdì, 20 marzo 2020, 22:49

Ancora una giornata di raccolta e di consegna per i tifosi rossoneri della Curva Ovest che hanno provveduto a recapitare le 90 visiere per il reparto Terapia Intensiva del San Luca, oltre a aver ordinato una notevole quantità di igienizzanti e alcool che saranno ritirati nei prossimi giorni. Entro martedì saranno ritiratate anche le 400 mascherine tessuto non tessuto e le 100 mascherine ffp3, in ritardo a causa dei problemi dovuti alle dinamiche mutevoli dei tempi di consegna dei corrieri. Nella gioranat di ieri era stato invece ordinato il macchinario richiesto dai sanitari, ovvero un videolaringoscopio da circa 18mila euro di spesa complessiva.

Continua nel frattempo la raccolta fondi che ha decisamente superato i 22mila euro. Per dare una mano: https://www.gofundme.com/f/1xatzljjlc.

"I numeri di oggi li avete visti – scrivono i tifosi sul profilo Facebook collegato alla raccolta – la situazione purtroppo per il momento peggiora di giorno in giorno e gli EROI in camice che lavorano al San Luca, come in tutti gli Ospedali di Italia, contano su di noi e sul nostro aiuto. Perciò agiamo CONCRETAMENTE E IMMEDIATAMENTE. Doniamo e facciamo donare e aiutiamo a trovare il materiale per i nostri sanitari. Mascherine, camici, guanti monouso, visiere. Dai che INSIEME non ci ferma NESSUNO. Dai che lo fottiamo questo maledetto virus. Perché lui ancora non se n’è reso bene conto, ma Noi siamo: #piùfortiditutto".