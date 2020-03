Mondo Pantera



Raccolta Curva Ovest, consegnati altri 3000 copriscarpe

giovedì, 26 marzo 2020, 09:25

Ancora una consegna dei tifosi rossoneri all'ospedale San Luca, dove sono stati recapitati altri 3000 copri scarpe donati da Luccacarta di Moreno Micheloni. Per oggi sono attese 100 mascherine FFP2, mentre le mascherine FFP3 che sarebbero dovute arrivare ieri non sono arrivate perché il vettore incaricato del trasporto non ha ancora effettuato la consegna. Ne arriveranno altre cento tra qualche giorno, queste ultime ordinate da fornitori diversi e con consegna garantita. Sempre per oggi si attendono altri 140 litri di alcool.

"Come leggete ogni giorno la situazione continua ad essere drammatica – scrivono i tifosi sul profilo Facebook dedicato alla raccolta – e a noi tutti non rimane che fare una cosa, combattere, non mollare e DONARE e far DONARE. Non fate l’errore di dire, ho già dato, basta, fate un piccolo sforzo e per quello che vi riesce, date ancora qualcosa per fornire aiuto ancora più concreto ai nostri Eroi in camice. Dai ragazze e ragazzi!".

La raccolta, la seconda, visto che la prima è stata chiusa a oltre 23mila euro, ha superato i 1100 euro. Per donare: https://www.gofundme.com/f/1xhur1gr1c…