Mondo Pantera



Raccolta Curva Ovest, donate altre 500 mascherine

domenica, 29 marzo 2020, 10:29

Ancora una donazione da parte dei tifosi rossoneri: nella giornata di ieri, sono state consegnate 300 mascherine chirurgiche all’Ospedale San Luca e 200 mascherine sempre chirurgiche alla Misericordia di Lucca Centro Storico oltre a 20 litri di igienizzante. L'impegno della Curva Ovest va avanti così come la raccolta fondi https://www.gofundme.com/f/1xhur1gr1c…

"Sembra che per le mascherine lentamente qualcosa si stia finalmente sbloccando – si legge sul profilo Facebook aperto dai tifosi per la raccolta fondi – noi siamo pronti ad ordinarne altre mentre siamo in attesa che ci arrivino nei prossimi giorni quelle già ordinate e sicure. È un sabato anomalo, l’ennesimo di questa situazione drammatica, ma una certezza che abbiamo in questa guerra, perché di questo si tratta, è che tutti insieme daremo e faremo di tutto e aiuteremo in ogni modo la nostra meravigliosa prima linea. Quella degli Eroi in camice. E non è retorica la Nostra è una semplice constatazione. Siamo tutti con Loro.E voi e noi possiamo fare ancora tanto. Donate e fate donare. Forza! #piùfortiditutto!".