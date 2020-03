Mondo Pantera



Raccolta Curva Ovest, l'Asl ringrazia i tifosi

venerdì, 27 marzo 2020, 09:18

L'impegno va avanti. Senza sosta. Nella giornata di ieri i tifosi della Curva Ovest hanno consegnato all'ospedale San Luca altre 80 mascherine FFP2 e 140 litri di alcool, mentre sono in arrivo a breve ulteriori mascherine e sempre in attesa che arrivi il videlaringoscopio ordinato la scorsa settimana.

Un impegno continuo, mentre la raccolta fondi va avanti (si può contribuire: https://www.gofundme.com/f/1xhur1gr1c) sono arrivati i ringraziamenti ufficiali dell'ospedale stesso, attraverso le parole del direttore Michela Maielli che ha pubblicato un post sul profilo dell'ASL Toscana Nord Ovest nel quale esprime la sua gratitidine insieme a quella di tutto il personale.

"Sappiamo tutti che questa situazione è figlia di scelte scellerate, improvvide e al limite del criminale in termini di tagli alla spesa pubblica – scrivono i tifosi sul profilo Facebook della raccolta – ma a noi e a voi interessano i risultati e non le polemiche. Per quelle e per le chiamate in causa di chi ha generato questo immane disastro nella nostra sanità ci sarà tempo. Oggi è tempo di essere orgogliosi di Voi tutti e di quello che tutti insieme abbiamo creato e ottenuto in questi giorni. Questo ringraziamento ricevuto dalla A.S.L deve quindi essere uno sprone ad aiutare e a fare aiutare ancora di più. Siamo tutti preoccupati per le previsioni nefaste anche a livello economico conseguenti a questa emergenza, ma nel vostro piccolo per quanto vi sia possibile, donate e fate donare".