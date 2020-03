Mondo Pantera



Raccolta Curva Ovest: ordinato il videolaringoscopio

giovedì, 19 marzo 2020, 23:03

Ancora denaro, ancora un altro passo in avanti: la raccolta fondi indetta dalla Curva Ovest a favore del reparto di Terapia Intensiva del San Luca è ormai a un passo dai 22mila euro. Anche nella giornata di oggi, tanti contributi, tra cui quelli di molti nuovi gruppi di fantacalcio che hanno deciso di donare il loro montepremi per una giusta causa. Ecco come contribuire: https://www.gofundme.com/f/1xatzljjlc

Ma l'attenzione dei tifosi è volta all'acquisto di materiale per ll San Luca. Oggi sono stati consegnati direttamente all’Ospedale San Luca 3700 guanti monouso e 20 litri di alcool, mentre altro igienizzante arriverà nei primi giorni della prossima settimana. Per i prossimi giorni è prevista invece la consegna delle 400 mascherine e delle 90 visiere ordinate e che i corrieri non hanno ancora consegnato. C'è poi la questione centrale dell'acquisto del videolaringoscopio, come richiesto dai sanitari del San Luca: lo strumento è stato ordinato proprio oggi come confermano gli stessi tifosi sul profilo Facebook della raccolta, avrà un costo di 14.800 euro più Iva.

"Oggi però a rendere non diciamo bella ma sicuramente molto meno triste la giornata che come tante, troppe ultimamente, ci parla di sofferenze e morti - si legge sul profilo - è la notizia che ABBIAMO ORDINATO IL VIDEOLARINGOSCOPIO ed avuto CONFERMA DALLA AZIENDA che se non vi saranno intoppi dovuti ai rallentamenti delle consegne, nel giro di 15-20 giorni finalmente questa attrezzatura SARA’ MESSA A DISPOSIZIONE DELL’OSPEDALE SAN LUCA! Uno degli obiettivi della nostra raccolta, il principale si sta concretizzando, l’ordine di acquisto è partito, la procedura idem ed incrociamo tutti le dita per una consegna nei tempi previsti. Che dire, in questi tempi bui, un barlume di luce ce l’abbiamo fatta TUTTI INSIEME a trovarlo. VI RINGRAZIAMO TUTTI DI CUORE, SIETE STATI IMMENSI! Ragazzi e ragazze, però la guerra non è finita, come abbiamo detto ieri, sono innumerevoli e urgenti le necessità di materiale da fornire a dottori, medici, infermieri del nostro nosocomio.Quindi PER FAVORE CONTINUATE A DONARE E A FARE DONARE!!! Abbiamo la possibilità di fare dei gesti unici, di solidarietà e umanità che non hanno prezzo e saranno ricordi indelebili in tutte le nostre vite. Forza. Insieme".