Mondo Pantera



Raccolta Curva Ovest, punto e a capo

sabato, 21 marzo 2020, 23:15

Giornata di svolta per la raccolta fondi indetta dalla Curva Ovest a favore della Terapia intensiva del San Luca: dopo aver raccolto oltre 23mila euro, la raccolta viene chiusa per riaprirne subito un'altra. Il motivo lo spiegano gli stessi tifosi rossoneri che anche nella giornata di oggi hanno consegnato direttamente all’Ospedale San Luca guanti monouso e nuovi caschi con visiera. L’arrivo delle 400 mascherine chirurgiche e delle 100 ffp3 infine è previsto per lunedì o al massimo martedì, mentre per la per la prossima settimana è già stato ordinato altro igienizzante, alcool, guanti monouso. La raccolta e l'impegno non conosco soste.

"Come avevamo già preannunciato – si legge sul profilo Facebook della raccolta – per permetterci di prelevare i fondi da destinare all’acquisto del videolaringoscopio (circa 18mila euro ndr), il sito GOFUNDME ci costringe a interrompere la raccolta poichè, lasciandola aperta, i tempi di accredito della somma slitterebbero a una data presumibilmente successiva a quella della consegna prevista del suddetto macchinario".

Ma, come detto, la raccolta va avanti. "Non abbiamo parole per ringraziarvi per quanto fatto FINO AD ADESSO, ripeto FINO AD ADESSO - si legge ancora – perché come vi spiegheremo più avanti NON FINISCE QUA. Prima di tutto precisiamo che la somma residuale dall’acquisto del macchinario verrà sempre spesa per l’acquisto di materiale di consumo o di quello che il personale ospedaliero riterrà opportuno richiederci nel corso dei giorni. Ovviamente, come fatto finora, provvederemo a rendicontare tutti gli acquisti che verranno effettuati. Premesso tutto quanto sopra, quindi, la RACCOLTA attuale è terminata, ma non penserete certo che NOI e VOI MOLLIAMO? Assolutamente NO!!! Dalle 20.30 renderemo disponibile una nuova RACCOLTA, troverete il link qui sotto e vi preghiamo di voler continuare a DONARE, FAR DONARE E CONDIVIDERE LA NUOVA RACCOLTA".

Questo il nuovo link per la raccolta che formalmente, solo formalmente, parte di nuovo da capo: https://www.gofundme.com/f/1xhur1gr1c