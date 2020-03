Mondo Pantera



Raccolta Curva Ovest verso i 15mila euro

lunedì, 16 marzo 2020, 20:55

Un nuovo scalino superato: la raccolta fondi indetta dalla Curva Ovest a favore del reparto di Terapia Intensiva del San Luca ha superato i 14mila euro raccolti e si avvia verso i 15mila. Un risultato straordinario, che sta maturando grazie al contributo di tanti che di ora in ora fanno aumentare il monte complessivo, tra gli ultimi da segnalare, l'ex tecnico rossonero Guido Pagliuca e il Fantacalcio di Verciano che ha deciso di devolvere tutto il montepremi. Gesti che continuano a stupire per la semplicità e naturalezza con cui si riproducono: ora sono quasi 500 per le persone che hanno voluto donare. Ecco come contribuire: https://www.gofundme.com/f/1xatzljjlc

Nel frattempo, i tifosi della Curva Ovest (dove è comparso un nuovo murales con la scritta "più forti di tutto") non stanno con le mani in mano e l'acquisto del ventilatore polmonare si fa sempre più concreto, come si può leggere anche sul profilo Facebook dedicato alla raccolta: "Siamo a quota € 15000 ora manca solo il via libera per l'acquisto diretto del ventilatore polmonare. Nel contempo, causa difficoltà di consegna giovedì e non domani arriveranno le circa 400 mascherine, abbiamo inoltre ordinato 90 caschi per il reparto covid come da loro richiesta e siamo in attesa di ricevere l'ok da due aziende per ulteriori mascherine e igienizzanti. Inoltre ci sono stati richieste stasera pompe siringa ad una via e le relative forniture di siringhe. Procediamo quindi con tutte queste ricerche".