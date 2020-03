Mondo Pantera



Raccolta Curva Ovest: superati i 5000 euro

giovedì, 12 marzo 2020, 14:29

Una grande, bellissima corsa: la raccolta fondi indetta dalla Curva Ovest a favore del reparto di Terapia Intensiva del San Luca ha superato quota 5000 euro a poco più di 24 ore dal suo inizio. Un risultato straordinario, che sta maturando grazie al contributo di centinaia di persone. Ecco come contribuire: https://www.gofundme.com/f/1xatzljjlc

Dopo che ieri sera si erano mossi alcuni dei giocatori della scorsa stagione, anche attraverso video sulle pagine Facebook, oggi è stata al volta dei contributi e dei video dei giocatori attuali, quelli di mister Monaco, ma anche di grandi e come mister Stefano Fracassi, legatissimo ai colori rossoneri. L'obiettivo è superare quota 7000, il motivo sono gli stessi ragazzi della Curva Ovest a spiegarlo nel ringraziare tutti coloro che stanno donando.

"La quota indicata da raggiungere di 7000 euro – spiegano – è quella più o meno che ci è stata riferita come necessaria per l’acquisto di un respiratore. Respiratori che sono vitali, per combattere le conseguenze di questa malattia che purtroppo in un numero non indifferente di casi si stanno verificando. Respiratori che in questa pandemia mancano come il pane. Siamo a poco più di metà dell’opera in termini di raccolta, ma noi e pensiamo anche voi, auspichiamo di raggiungere la cifra e superarla velocemente, per poter dare nel minor tempo possibile la possibilità di acquistare questo macchinario al nostro ospedale e tutto quello che i medici riterranno necessario in questa emergenza. Dunque, ci permettiamo di sollecitarvi a donare e a farlo velocemente. Perché questa è una battaglia da combattere TUTTI INSIEME, senza se, senza ma, senza pregiudizi tantomeno patologiche e risibili etichette politiche o di ricerca di visibilità, che si vogliano attribuire a questa iniziativa da parte di soggetti inqualificabili. A tal proposito, abbiamo la copia del versamento fatto con i soldi residui della raccolta per la coreografia con il Prato. Avevamo fatto una bella coreografia e non vediamo l’ora di mostrarvela. Ribadiamo. La Curva Ovest fa questa raccolta chiedendo aiuto a TUTTI e per aiutare TUTTI. Facciamolo. Insieme. #piùfortiditutto".