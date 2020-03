Mondo Pantera



Raccolta fondi Curva Ovest: tagliato il traguardo dei 20mila euro

mercoledì, 18 marzo 2020, 20:24

Un risultato semplicemente impensabile: la raccolta fondi indetta dalla Curva Ovest a favore del reparto di Terapia Intensiva del San Luca ha superato i 20mila euro. Una cifra davvero importante a cui hanno già contribuito oltre 500 tra persone, associazioni sportive e di volontariato, tra cui vari gruppi Frates. Ecco come contribuire: https://www.gofundme.com/f/1xatzljjlc

Tantissimi gli ex rossoneri che hanno inviato messaggi video da tutta Italia per sostenere l'iniziativa: ultimi in ordine di tempo Marco Rossi, Andrea Masiello, Francesco Mocarelli, Simone Angeli, Davide Quironi, Igli Vanucchi. Messaggi bellissimi, che danno la dimensione di quanto l'iniziativa stia coivolgendo ben oltre i confini della città, ma anche dalla subterapia intensiva del San Luca è arrivato l'incoraggiamento alla raccolta (foto). L'obiettivo principale è l'acquisto di un videolaringocopio per intubazioni difficili, ma i tifosi rossoneri, su suggerimento dei sanitari, hanno già distribuito disinfettanti, termometrie soo in arrivo alcune centinaia di mascherine.