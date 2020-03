Mondo Pantera



Raccolta fondi della Curva Ovest: oltre 3600 euro in meno di 24 ore

giovedì, 12 marzo 2020, 09:44

Una risposta semplicemente straordinaria: in meno di 24 ore dalla sua partenza, la raccolta fondi indetta dalla Curva Ovest a favore del reparto di Terapia Intensiva del San Luca ha già superato la metà dell'obiettivo minimo previsto, ovvero 7000 euro: a stamani sono già stati raccolti oltre 3600 euro con quasi 150 persone che hanno aderito. Una corsa senza sosta, con continure donazioni lungo tutto l'arco del giorno.

E come una benefica onda, è partito il tam tam: ieri sera Mattia Lombardo, indimenticabile ex rossonero della passata stagione, ha postato un video sul suo profilo Facebook in cui invita tutti a donare denaro per la raccolta in favore del San Luca. Molti suoi compagni di una squadra che resterà per sempre nei cuori dei tifosi rossoneri, da Isufaj a Falcone, da Aiolfi a Bortolussi a De Vito, hanno già donato la loro offerta.

Ecco come contribuire: https://www.gofundme.com/f/1xatzljjlc

"Con riferimento al nostro comunicato di ieri – si legge in una nota della Curva Ovest – troverete la raccolta da noi creata per fornire aiuto concreto all'Ospedale San Luca, in questo momento difficile per tutti, che vede i nostri medici, infermieri, dottori, in prima linea in questa vera e propria guerra. Potete donare con qualsiasi tipo di carta di credito o di debito, se non avete accesso a queste due modalità contattate un amico, un familiare, un conoscente, che possa farlo per voi od uno dei ragazzi dei gruppi che cercherà di esservi di aiuto. Sappiamo che ci sono altre raccolte in corso, ben vengano, più siamo, più doniamo, più aiutiamo. Non importa a quale raccolta partecipate quindi, l'importante è che lo facciate. Prima possibile. C'è bisogno di tutti perché questa è una sfida di tutti. E la vinceremo, combattendo da Ultras. Avanti Lucca! Avanti Italia!".