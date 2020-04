Mondo Pantera



Buon compleanno, Omone

giovedì, 16 aprile 2020, 16:05

Un giorno speciale per Corrado Orrico che proprio oggi compie 80 anni. L’ex allenatore di Inter, Lucchese, Carrarese, ecc, ecc, è arrivato a un traguardo importante della sua vita. Con la Lucchese Orrico ha conquistato una promozione in Serie B vincendo la Coppa Italia di Serie C contro il Palermo alla Favorita nel 1990. “L’Omone” di Volpara è stato per la prima volta allenatore dei rossoneri dal 1988 fino al 1991 provenendo dalla Carrarese. In quegli anni rivoluzionò il calcio e nel primo anno di Serie B la Lucchese sfiorò la Serie A.

Di quella Lucchese faceva parte l’attuale mister Francesco Monaco (che è stato anche il suo secondo) e anche il Presidente Bruno Russo. Loro erano due dei suoi fedelissimi. Dopo la parentesi a Lucca andò all’Inter dove resistette per metà stagione. L’anno dopo fu richiamato alla Lucchese fino a gennaio quando gli subentrò Scoglio sempre in Serie B. La sua storia con la Pantera non era assolutamente finita perché Orrico tornò in C1 quando il direttore sportivo era Donatelli e il Presidente Grassi nella stagione 1999-‘00. Subentrò a Discepoli e fece un calcio sparagnino sfiorando i playoff. L’anno successivo fu riconfermato e a Lucca guidò anche l’attuale direttore sportivo rossonero Daniele Deoma per poi essere esonerato. Possiamo dire che quelli di Orrico sono stati gli anni più belli vissuti da tutta Lucca sportiva. Auguri di buon compleanno da tutta la redazione di Gazzetta Lucchese.