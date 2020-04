La Curva Ovest fa un gol da fuoriclasse: arrivato il videolaringoscopio al San Luca

Altri articoli in Mondo Pantera

domenica, 19 aprile 2020, 20:08

I tifosi rossoneri continuano a donare decine di litri di alcool, copriscarpe e mascherine all'ospedale San Luca e al 118 di Campo di Marte, alla Croce Verde di Lucca e Porcari, alla Misericordia di Capannori. 800 mascherine donate dalla ditta Nova di Porcari

domenica, 19 aprile 2020, 16:18

L'opinion leader di "Curva Ovest" non ha dubbi sull'epilogo del campionato: "Se decideranno che in Serie C sospenderanno il campionato promuovendo d'ufficio quattro squadre, dovrebbero fare lo stesso anche per le serie minori. Non si può discutere sul fatto che la Lucchese sia legittimamente in testa alla classifica"

giovedì, 16 aprile 2020, 16:05

Un giorno speciale per Corrado Orrico che proprio oggi compie 80 anni. L’ex allenatore, tra le altre, di Inter e Lucchese è arrivato a un traguardo importante della sua vita. Con la Lucchese ha conquistato una promozione in Serie B vincendo la Coppa Italia di Serie C contro il Palermo...

mercoledì, 15 aprile 2020, 15:45

In queste ore consegnati 12 litri di alcol e 15 visiere alla Misericordia di Lucca, 20 litri di alcol e 30 visiere all’Ospedale San Luca, 40 litri di alcol alla Croce Verde di Porcari, mentre si attende l'arrivo del videolaringoscopio dagli Usa