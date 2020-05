Mondo Pantera



I tifosi ricordano il 115° anno al Porta Elisa

lunedì, 25 maggio 2020, 22:10

Non potevano dimenticarsi di ricordarlo: una rappresentanza di tifosi rossoneri del gruppo Youth Lucca ha deciso di onorare il 115° anno di fondazione della Lucchese con uno striscione allo stadio, nella loro Curva Ovest, dove stava scritto: "Nel tempo lacrime di gioa e di tristezza ci hai regalato, il tuo nome hanno calpestato, ma su questa strada sola non ti abbiamo mai lasciato! Auguri As Lucchese Libertas".

L'iniziativa è stata accmpagnata da un messaggio sul profilo Facebook del gruppo dove si può leggere: "Nel compleanno della Lucchese abbiamo deciso di tornare a casa nostra: la Curva Ovest. Qui ci siamo incontrati, siamo cresciuti e siamo diventati quello che siamo. Purtroppo, le circostanze ci hanno allontanati dai gradoni del Porta Elisa ma, nonostante questo, non abbiamo mai smesso di stare vicini alla nostra città, come dimostrano le diverse iniziative intraprese come gruppo e come Curva. Questo perché la nostra è una scelta quotidiana, una scelta che va oltre il calcio giocato e le soddisfazioni che comporta. Tornare qui, dove tutto ha avuto inizio, nell’anniversario della nascita della Lucchese è ribadire, ancora una volta, la nostra promessa di non mollare mai, dimostrando ciò che siamo e ciò per cui lottiamo. Ci teniamo a precisare che questa è tutt’altro che una festa, come qualcuno sembra aver pensato, non è nel nostro stile e mai lo sarà festeggiare durante periodi come questo".