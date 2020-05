Mondo Pantera



Lucchese, ecco le maglie in vendita allo stadio

mercoledì, 27 maggio 2020, 19:36

Avere in casa una maglia ufficiale della Lucchese, una di quelle indossate durante il campionato di serie D dai ragazzi di mister Monaco che hanno conquistato la promozione in serie C al primo tentativo. Da venerdì 29 maggio al Lucchese Point di via dello Stadio le maglie potranno essere acquistate e si potrà così avere un ricordo di questa stagione sportiva. A disposizione ce ne sono 150 (divise rossonere, bianche, nere e anche quelle del Centenario) poste in vendita a 60 euro l'una. Chi desidera avere una maglia autografata, lo potrà richiedere e in questo caso dovrà fare la prenotazione.

Come? Recandosi di persona al Lucchese Point, aperto da lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, oppure inviando una mail a segreteria@lucchese1905.it specificando il proprio nome e cognome e indicando di quale giocatore si desidera avere la firma. Intanto sono andate letteralmente a ruba le mascherine anti Covid-19 commercializzate dalla Lucchese. Sono state riordinate, sono in lavorazione e torneranno presto a disposizione. Forse già da venerdì 29, al più tardi da mercoledì 3 giugno. Nel frattempo possono essere prenotate al Lucchese Point, che resta aperto anche per vendere i numerosi e apprezzatissimi gadget rossoneri.