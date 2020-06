Mondo Pantera



Non c'è Covid che tenga: riapre il Muro del Pianto

lunedì, 1 giugno 2020, 09:09

E' il luogo per eccellenza dove si parla di Lucchese, quasi un avamposto dove si incrociano chiacchiere, passioni e contatti con il mondo rossonero. Il Muro del Pianto, così ribattezzato, è da sempre il punto di aggregazione di tanti tifosi, nei pressi degli scalini dell'ingresso della tribuna d'onore del Porta Elisa.

In questi giorni ha finalmente riaperto i battenti allo stadio, come si vede in questa foto dove figura anche l'amministratore delegato rossonero Vichi. "Muniti di mascherine – ci scrivono – siamo felici di ritrovarci su questi scalini a parlare di Lucchese e di calcio e non più di mancati pagamenti e penalizzazioni. Da questi scalini vediamo molti tifosi che si recano a prenotare le mascherine rossonere ed anche molte signore che ritirano i gadgets per i mariti e i figli". Un importante segnale di appartenenza a questa bellissima città.