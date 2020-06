Mondo Pantera



Anche la serranda è rossonera

martedì, 23 giugno 2020, 08:30

Murales ne sono comparsi parecchi in questi ultimi anni, grazie alle mani davvero fatate di Carmine e Enrico due supertifosi rossoneri che sono degli artisti con pennelli e vernice, ma in centro storico ancora una traccia di Lucchese mancava.

E il vuoto ora è stato colmato con uno splendido gagliardetto "old style" realizzato sulla serranda di un immobile in via San Nicolao. Un capolavoro pittorico, l'ennesimo, per festeggiare la ritrovata Serie C. E per ricordare che la Lucchese è nel cuore di tanti.