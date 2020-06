Mondo Pantera



Nel segno dell'8 giugno: ecco la diretta Facebook

domenica, 7 giugno 2020, 15:31

Da un 8 giugno (la splendida salvezza sul campo di Bisceglie) a un altro (quello di quest'anno, che tutti ci auguriamo si concluda con una strameritata promozione e con la ritrovata serie C. In mezzo, un'annata, l'ennesima in verità, non per cuori deboli. Con un fallimento, una risurrezione dalle ceneri e tanta, tanta passione, prima di tutto dei tifosi.

Gazzetta Lucchese nel corso degli anni vi ha tenuto compagnia con tante dirette on line, l'ultima della quale, gare a parte, proprio in occasione dell'iscrizione della nuova società lo scorso 29 luglio. E per l'8 giugno che assurge a l'ennesima data importante nella storia rossonera, la nostra redazione al completo sarà impegnata in una maratona sul canale Facebook che vedrà protagonisti, con interviste e collegamenti, tanti volti del calcio rossonero di ieri e di oggi. L'orario di inizio? Alle 15. Ci saremo tutti, con la solita passione e professionalità: vi aspettiamo. Con la speranza di metterci alle spalle, ancora una volta, la serie D.