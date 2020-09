Mondo Pantera



I fuochi di Santa Croce? Ci hanno pensato i tifosi

lunedì, 14 settembre 2020, 09:08

Fuochi d'artificio, nonostante che la celebrazione di Santa Croce sia andata in scena, causa Covid e scarso coraggio delle autorità, in una versione quasi parodistica, ieri sera, intorno alle 23, in molti hanno assistito a un minispettacolo pirotecnico nei pressi delle Mura e si sono chiesti chi lo avesse realizzato, visto che tutto o quasi delle celebrazioni tradizionali era stato annullato. A realizzarlo sono stati i tifosi rossoneri di QBR Youth, uno dei gruppi della Curva Ovest che hanno spiegato le ragioni in una nota apparsa sul loro profilo Facebook.

"Quella di ieri è stata una Santa Croce diversa da come siamo, da sempre, abituati a festeggiare – si legge – una luminara triste, avvolta in un’aria malinconica e surreale. Per questo abbiamo deciso di illuminare la città con dei fuochi d’artificio per onorare, anche in questi momenti così difficili, la festa della Santa Croce, una tradizione che da sempre anima Lucca ed i Lucchesi. Lo slancio che ci ha fatto intraprendere questa azione è l’indissolubile senso di appartenenza che ci lega alla nostra città e che è da sempre motore e bussola, dentro e fuori lo stadio, di tutte le nostre iniziative. DEVOTI ALLA CITTÀ".