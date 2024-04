Mondo Pantera : pompey calling



Pompey is back!

martedì, 16 aprile 2024, 13:12

di pablo galligani

Pompey is back! Finalmente è tutto vero, dopo 12 lunghissimi anni il Pompey torna meritatamente in Championship. L’entusiasmo è a mille, il Portsmouth lascia definitivamente l’inferno della League One, dove era rimasto impantanato dalla stagione 2017/2018, per prendere il volo verso una categoria che veramente rispecchia il blasone del club. Derby storici attendono ora i tifosi del Portsmouth: Millwall, Cardiff, Leeds, QPR, Birmingham e gli odiati rivali scummers (Southampton), playoff e playout permettendo perché le sorti della Championship non sono ancora state decise.

Tornando al Pompey non si può non parlare di una stagione dominata. Sì è vero, la matematica è arrivata solo a tre giornate dalla fine, lasciando un po’ delusi i 2665 giunti a Bolton la settimana scorsa e già pronti a festeggiare la vittoria. Il pareggio finale ha solo rimandato la festa ma poco importa, finalmente dopo aver visto altre squadre più o meno blasonate vincere il campionato nelle stagioni precedenti (Plymouth, Wigan, Hull City e Luton) questa stagione il Pompey non poteva sbagliare. Il cambio in panchina con l’arrivo del giovane ma capace John Mousinho (l’assonanza con il collega ex allenatore della Roma forse non è un caso) ha dato i suoi frutti, premiato anche come miglior manager di questa stagione è stata una scommessa che si è rivelata vincente (a Lucca la scommessa invece è stata persa, ma sorvoliamo) e a questo punto sulla riconferma non dovrebbero esserci dubbi. Colby Bishop e Paddy Lane, rispettivamente 20 e 11 gol in campionato per l’inglese ed il nordirlandese, sono stati i trascinatori indiscussi dei Super Blues. 72 gol fatti e 37 subiti, le statistiche non mentono, miglior difesa insieme a Lincoln e Derby.

Una menzione particolare va sicuramente fatta ad una tifoseria superlativa, una tifoseria forse anche migliore di tante in Premier League e che in questa categoria, come si usa dire, ci ha sempre spiegato ben poco. Settori ospiti quasi sempre sold out, anche nelle trasferte più lontane, un Fratton Park sempre esaurito, basti pensare che nell’ultima partita casalinga contro lo Shrewsbury (dove era presente anche un gruppo di ragazzi lucchesi) i tifosi del Portsmouth avevano accesso anche a metà del settore ospiti. La festa adesso può davvero iniziare e siamo sicuri che non si esaurirà presto, i litri di birra saranno tanti e anche qui a Lucca alzeremo qualche bicchiere per festeggiare i nostri amici. Congratulations to all the Portsmouth fans from your friends in Lucca.