Mondo Pantera



Lucchese-Como, in vendita i pochi biglietti disponibili

martedì, 13 ottobre 2020, 17:50

La Lucchese comunica che, in seguito al DPCM del 12 ottobre, sarà possibile ospitare, in occasione della partita Lucchese – Como, in programma domenica 18 ottobre alle ore 17.30, un numero di spettatori pari al 15% della capienza dello stadio Porta Elisa. La società comunica quindi, di seguito, le modalità di acquisto dei biglietti per assistere alla partita.



Sarà predisposta una biglietteria dedicata sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, dove i tifosi potranno acquistare i tagliandi, nel massimo rispetto del distanziamento e delle norme vigenti, nei seguenti giorni:



- mercoledì 14 ottobre (orario 16 – 19)

- giovedì 15 ottobre (orario 16 – 19)

- venerdì 16 ottobre (orario 10 – 13 e 16 – 19)

- sabato 17 ottobre (orario 10 – 13)



Di seguito i prezzi dei ticket:



- Tribuna Centrale (30 posti disponibili) - 35 euro + d.d.p. (1 euro)



- Gradinata - 15 euro + d.d.p. (1 euro)



- Curva Ovest - 10 euro + d.d.p. (1 euro)



La società invita i tifosi a munirsi di mascherina e rispettare rigorosamente le norme anti Covid-19 attualmente in vigore. Coloro che acquisteranno il biglietto, potranno acquisire una mascherina ufficiale Lucchese 1905 al prezzo di 2 euro, anziché 3,50.