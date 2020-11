Mondo Pantera



I tifosi sono sicuri: "Con Lopez ci salveremo"

venerdì, 13 novembre 2020, 07:48

di diego checchi

Con Lopez ci salveremo. E' questa la parola che riecheggia tra i tifosi rossoneri. Il primo a parlare, tra i presenti all'allenamento all'Acquedotto, è Alessandro Giangrandi che sottolinea: "Siamo ultimi in classifica e la colpa è un pò di tutti ma ricordiamoci che questa società al primo anno ci ha permesso di ritornare in Serie C e soprattutto di non sparire dal calcio che conta. Poi è anche vero che Deoma avrà sbagliato qualche acquisto ma chi non fa non falla e secondo me con il ritorno di mister Lopez tutto si può sistemare. L'allenatore romano saprà toccare le corde giuste della squadra e riuscire a fare esprimere al meglio i giocatori che avrà a disposizione."

Gli fa eco Paolo Del Duca:"La Lucchese è stata falcidiata dal Covid ed ha ancora giocatori importanti fuori. A mio avviso è giusto che le somme vengono tirate alla fine, abbiamo tutte le possibilità per salvarsi. Onore a Monaco per quello che aveva fatto ma mister Lopez saprà dare certamente una svegliata in senso bonario a questi ragazzi e riuscirà a farli rendere al meglio. Poi ci sarà il mercato di gennaio e lì la Lucchese potrà migliorare le carenze tecniche anche su indicazione del mister. Per quanto riguarda la società diciamo che ha pagato un pò il noviziato della Serie C ma a me non piacciono mai le offese a livello personale e gratuite perchè alla fine si parla di calcio ed al mondo ci sono problemi più grossi di un pallone che rotola".

L'ultimo tifoso che vuole intervenire è Riccardo Davini che sottolinea:"Forse da parte di tutti c'è stata una sopravvalutazione dell'organico ma sono anche d'accordo che i conti si fanno alla fine così come i bilanci. E' chiaro che un punto in sette partite è un risultato pessimo ed è per questo che c'è voluto il cambio del mister per dare una sterzata e Lopez non poteva che essere la scelta migliore. Certo è che ora siamo attesi da un tour de force molto stressante ed importante e quindi sarebbe opportuno riuscire a recuperare altri giocatori ma questo coronavirus è infame e non fa sconti a nessuno. Comunque sono convinto che ci salveremo".