Mondo Pantera



Ecco il Calendario Rossonero 2021

mercoledì, 23 dicembre 2020, 08:24

Disponibile il calendario rossonero 2021 una ormai storica iniziativa di Gazzetta Lucchese per accompagnarvi durante l'anno, avviata nel lontano 2014. ! All'epoca i calendari di Gazzetta Lucchese furono un successo che andò oltre ogni aspettativa: andarono polverizzati in pochi giorni, in molti pensarono proprio a essi come idea regalo di Natale, e incoraggiati da quel risultato siamo andati avanti ogni anno. Anche in questo, così difficile per mille motivi a tutti noti, e così il Calendario Rossonero arriva al suo ottavo anno con dodici mesi dedicati alla Lucchese con foto dei giocatori, ma soprattutto dei tifosi.

Il calendario è stato realizzato grazie al contributo fondamentale di un gruppo di sponsor che ringraziamo davvero di cuore: Bar Da Giò, Pivert, Osteria Vispa Teresa, Moka Bar, Funiculì pizzeria, Studio Sport, Renat, Esseci Stampa, Mav Autotrasporti, Checchi Calcio, Spacciottica, Oro Più.

Dodici mesi arricchiti da foto suggestive di gioco, tifo ed agonismo all'insegna del rossonero e della passione per la Pantera! Disponibile in due versioni, quella classica da parete e quella da tavolo, lo potete trovare, oltre che dagli sponsor, da: