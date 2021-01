Mondo Pantera



Gazzettino d'argento: Biggeri si porta sul podio

martedì, 26 gennaio 2021, 08:23

Mentre Petrovic resta saldamente al comando della classifica dell'edizione 2020-2021 del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno, alle sue spalle si fa notare Biggeri che supera Coletta e si installa al secondo posto. Per Petrovic e Biggeri non sarà affatto semplice concorrere alla classifica finale: servirà che saltino, da qui alla fine della stagione, non più di una gara, visto che il numero minimo di partite necessario per aggiudicarsi il premio è 20, ovvero un intero girone più una partita. Stesso discorso si può fare per Marcheggiani e Signori, virtualmente nelle posizioni di testa, ma con pochissimi gettoni di presenza.

Per il momento, però, sono in corsa per la vittoria: Petrovic ha un voto medio pari a 6,75, Biggeri lo insegue a 6,71, Coletta è terzo a 6,26, appena fuori dal podio ecco Bianchi, autore di una partita da incorniciare, con 6,18. Sono una ventina i giocatori rossoneri ancora sotto la sufficienza media, complice l'inizio disastroso di stagione. A Crema, il migliore in campo è stato Biggeri con un voto medio pari a 7,42, seguito da Biachi (7,33) e da Petrovic (6,58). Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La quattordicesima edizione ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio hanno concorso solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Resta naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 20 presenze.

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, Corriere dello Sport, Tuttosport, La Gazzetta dello Sport. Nella scorsa stagione, a trionfare era stato Jacopo Coletta, mentre l'anno prima era toccato a Wladimiro Falcone aggiudicarsi la targa in argento e in precedenza analoga soddisfazione era toccata a Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.