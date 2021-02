A Corner Corto c'è Daniele Deoma

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 1 febbraio 2021, 10:52

La diretta di questa sera sul profilo Facebook di Gazzetta Lucchese vedrà come ospite il centrocampista rossonero che potrà rispondere alle domande dei lettori. Appuntamento per le ore 19: spazio: oltre che alle vicende rossonere, mercato compreso, spazio anche al momento de Le Mura Basket Lucca

martedì, 26 gennaio 2021, 08:23

Mentre Petrovic resta saldamente al comando della classifica dell'edizione 2020-2021 del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno, alle sue spalle si fa notare Biggeri che supera Coletta e si installa al secondo posto

lunedì, 25 gennaio 2021, 10:12

Sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line il nuovo un appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese: ci sarà il direttore generale rossonero Mario Santoro che potrà rispondere alle domande dei lettori. Appuntamento per le ore 19

martedì, 19 gennaio 2021, 08:43

L'attaccante rossonero dopo due sole gare è già al comando della classifica dell'edizione 2020-2021 del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: alle sue spalle Marcheggiani e Coletta. Papini migliore in campo contro il Renate