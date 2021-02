Mondo Pantera



A Corner Corto c'è Matteo Meucci

lunedì, 1 febbraio 2021, 10:52

Il 2021 per Gazzetta Lucchese è iniziato all'insegna della novità: anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line (https://www.facebook.com/Gazzetta.Lucchese.it) ecco Corner Corto, un appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese. Un nuovo servizio che la squadra di Gazzetta Lucchese offre a tutti i suoi lettori.

Trenta e passa minuti di approfondimenti sui rossoneri, non casualmente di lunedì e dunque normalmente dopo la partita del fine settimana, con ospiti, interviste flash e collegamenti. Stasera, insieme ai giornalisti di Gazzetta Lucchese, ci sarà il centrocampista rossonero Matteo Meucci che potrà rispondere alle domande dei lettori. Appuntamento per le ore 19: spazio: oltre che alle vicende rossonere, mercato compreso, spazio anche al momento de Le Mura Basket Lucca.