A Corner Corto c'è Davide Quironi

lunedì, 15 marzo 2021, 12:22

Anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line (https://www.facebook.com/Gazzetta.Lucchese.it) ecco Corner Corto, un appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese. Un nuovo servizio che la squadra di Gazzetta Lucchese offre a tutti i suoi lettori.

Trenta e passa minuti di approfondimenti sui rossoneri, non casualmente di lunedì e dunque normalmente dopo la partita del fine settimana, con ospiti, interviste flash e collegamenti. Stasera, insieme ai giornalisti di Gazzetta Lucchese, ci sarà Davide Quironi, ex portiere e preparatore dei portieri rossoneri, che potrà rispondere alle domande dei lettori. Il tecnico Giancarlo Favarin che era previsto dovesse essere presente stasera, causa un improvviso impegno, sarà in trasmissione lunedì prossimo. Appuntamento per le ore 19: spazio: oltre che alle vicende rossonere, spazio anche al momento de Le Mura Basket Lucca.